O que Lewandowski e diretor da PF foram fazer na Itália

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, vão assinar o Memorando Operacional Antidrogas entre Brasil e Itália nesta sexta-feira, 13, em Roma.

O acordo estabelece a troca de informações, capacitação mútua, integração de inteligência e operações conjuntas. No entanto, o principal objetivo do memorando é fortalecer a confiança entre as forças policiais dos dois países.