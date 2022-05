O que fez a bolsa reagir depois quatro semanas de perdas

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 09/05 a 13/05.

A Petrobras reajustou o preço do diesel em 9% nas refinarias e viu suas ações saltarem 5% na semana, fatia importante que ajudou o Ibovespa a subir 1,73% no período — a primeira alta semanal depois de mais de um mês. Os reajustes dos combustíveis sempre são bem vistos pelo mercado porque mostram o comprometimento da empresa com a paridade internacional e revela que o governo federal terá dificuldade para moldar os preços ao seu gosto.

Na gangorra das commodities, o petróleo até deu sinais de que poderia arrefecer ao bater a marca de 100 dólares o barril no início da semana, mas voltou a acelerar depois de Xangai indicar uma reabertura escalonada da economia após sete semanas de lockdown e fechou cotado a 111 dólares o barril na última sexta-feira, 13. Além disso, a guerra na Ucrânia custa a acabar e pressiona a cotação.

Depois de algum tempo, os balanços do primeiro trimestre das empresas falaram mais alto que o estresse provocado pela guerra, pela China e pelos juros. Dentre os destaques da semana, os balanços do Banco do Brasil, da JBS e da brMalls, de três diferentes setores que seguem resilientes mesmo diante da piora do cenário macroeconômico global. Os números, em geral, têm vindo em linha ou acima das expectativas do mercado, mas os fatores externos têm contaminado o índice e ofuscado os resultados das empresas.

