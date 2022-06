O que faz os investidores enxergarem uma luz no fim do túnel da Petrobras?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 27 de junho.

Depois da aprovação de Caio Paes de Andrade para a presidência da Petrobras e da redução no ICMS da gasolina em São Paulo que pode provocar uma queda de até R$ 0,48 no litro do combustível no estado, as ações da Petrobras dispararam e fecharam o dia em alta de 7% na bolsa de valores. Os investidores começam a enxergar uma luz no fim do túnel para a empresa e querem colocar um ponto final em toda a pressão imposta sobre a companhia nas últimas semanas. A expressiva alta da Petrobras e o respiro do Ibovespa são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 27.

