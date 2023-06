O que faz as bolsas subirem e respirarem mais aliviadas

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, caminham para encerrar a semana em expressiva valorização. Na Ásia, alguns índices chegaram a subir 4% nesta sexta-feira, 2. Alguns motivos ajudam a explicar esse otimismo depois de uma semana tensa. O maior e mais importante deles é a aprovação do aumento do teto da dívida dos Estados Unidos. O texto passou pela Câmara e pelo Senado e afastou de vez a possibilidade de um inédito calote pela maior economia do mundo. Além disso, a agência Bloomberg informa que a China trabalha em novas medidas de estímulo ao mercado imobiliário local. Já no Brasil, o clima melhorou depois da divulgação de um PIB muito superior às estimativas do mercado financeiro.

Por outro lado, o payroll americano revelou a abertura de 339 mil vagas de emprego no país em maio, contra expectativa de 195 mil. O superaquecimento da economia norte-americana pode elevar as preocupações dos investidores sobre novas altas de juros. O dólar comercial abre o dia em queda de 0,35%, cotado a 4,988.

