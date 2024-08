O que falta para Petz e Cobasi efetivarem fusão

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Dois dias após divulgar lucro líquido de 5 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, o que representa queda de 80% em relação ao mesmo período do ano passado, a Petz informou ao mercado nesta sexta-feira, 16, que firmou um Acordo de Associação com a Cobasi para combinação dos seus negócios.

De acordo com a empresa, a fusão visa a melhorar a experiência do cliente, integrando práticas das duas empresas, que terão uma receita líquida combinada de 7 bilhões de reais e um Ebitda de 464 milhões de reais, além de oferecer mais de 20 marcas próprias em diversas categorias como higiene, alimentação e lifestyle animal.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ainda nesta sexta, a Petz destaca que a assinatura do Acordo de Associação foi baseada em certas premissas, entre as quais a de que a realização da operação, em especial a Incorporação de Ações, não constitui fato gerador de imposto de renda sobre ganho de capital. Em decorrência dessas premissas, e sujeita à consumação da operação, a Companhia Combinada informa que disponibilizará, diretamente ou através de instituição financeira conveniada, em data subsequente à data de fechamento, uma linha de crédito para a tomada de um empréstimo pelos acionistas da Petz na data de fechamento que tiverem interesse em discutir judicialmente a não incidência de imposto de renda sobre ganho de capital em decorrência da Incorporação de Ações. A operação ainda depende da aprovação dos acionistas das duas empresas, do Cade e de outras condições habituais.