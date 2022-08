O que explica a melhor semana do Ibovespa em quase dois anos

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 08/08 a 12/08.

O índice Ibovespa voltou a ganhar tração e fechou a última semana acumulando forte avanço de 5,91%, aos 112.764 pontos, o melhor desempenho semanal desde novembro de 2020, quando os mercados ainda se recuperavam do tombo provocado pelo início da pandemia de coronavírus. Uma combinação de fatores explica o movimento, mas, em suma, a deflação de 0,68% no último mês de julho no Brasil e a inflação americana abaixo do esperado pelo mercado financeiro impulsionaram os ativos de risco porque a leitura foi de que o ciclo de altas de juros no Brasil chegou ao fim, e que o banco central americano deve diminuir o seu ritmo por lá por causa da desaceleração dos preços.

Além disso, os papéis da Petrobras subiram 11% na semana ainda em resposta aos dividendos generosos de 87 bilhões de reais que serão distribuídos aos seus acionistas. A data-limite para os investidores comprarem as ações e estarem aptos a receber o montante na B3 foi a última quinta-feira, 11, enquanto a data de corte para quem investe nos Estados Unidos é na próxima segunda-feira, 15. Empresas como Magazine Luiza e Via também acumularam altas semanais na casa dos 10% depois de reportarem resultados que foram bem recebidos pelos analistas. Já o dólar comercial acumulou queda de 2% no período, cotado a 5,07 reais.

