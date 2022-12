O que está em jogo para o governo eleito na última semana do ano

As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em leves baixas na manhã desta sexta-feira, 16. Lá fora, os temores de recessão foram renovados depois das altas de juros pelos bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa, que deixaram também a porta aberta para novos aumentos nas próximas reuniões. Juros mais elevados diminuem o consumo e a atividade econômica, e podem provocar uma recessão nas economias em 2023. No Brasil, as votações da PEC da Transição e da mudança na Lei das Estatais estão travadas no Congresso. Os parlamentares aguardar o desfecho do julgamento do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar encaixar algum mecanismo que libere o instrumento dentro da proposta do governo eleito. O problema é que falta menos de uma semana para o início do recesso dos parlamentares. Caso as votações não aconteçam, a indicação de Aloizio Mercadante para a presidência do BNDES pode enfrentar barreiras no campo jurídico e o governo eleito pode ter de editar uma medida provisória para garantir as parcelas de 600 reais do Bolsa Família no ano que vem.

Siga o Radar Econômico no Twitter