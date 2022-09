O que está em jogo no dia seguinte ao ‘efeito Lula’ nos mercados

No dia seguinte à super alta da bolsa e a queda do dólar em função do aceno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, os investidores voltam a precificar as temidas reuniões dos bancos centrais americano e brasileiro. Os futuros americanos e brasileiro, assim como as bolsas europeias, negociam em baixa na manhã desta terça-feira, 20, diante da expectativa de um novo aumento de 0,75 ponto percentual nos juros americanos. No Brasil, a expectativa ainda é de manutenção da Selic em 13,75% ao ano.

No radar dos investidores também, a forte queda de 3% na cotação do minério de ferro em Dalian, para 99 dólares a tonelada, depois de um confinamento repentino no polo siderúrgico de Tangshan, fato que volta a assombrar os investidores. Na Alemanha, a inflação ao produtor subiu 7,9%, enquanto o consenso de mercado esperava alta de 2,4%. No dia seguinte ao ‘efeito Lula’ nos mercados, os olhos se voltam mais uma vez para os juros e a inflação.

