O que está em jogo na decisão de Lula sobre taxar encomendas estrangeiras

VEJA Mercado | 31 de maio de 2024.

A Câmara dos Deputados aprovou a taxação de 20% das encomendas internacionais de até 50 dólares. O texto agora segue para análise do Senado e, se aprovado, para sanção presidencial, só que o presidente Lula sinalizou a jornalistas que deve vetar a medida — mas a derrubada de alguns de seus vetos pelos congressistas pode fazê-lo mudar de ideia. A alas política e econômica estão divididas nesse tema. A semana no mercado foi marcada também pela publicação de dados do IPCA-15 de maio mais baixos do que o previsto e um resultado primário do governo central pior do que a previsão média do mercado. Magda Chambriard, nova presidente da Petrobras, fez suas primeiras declarações públicas depois de sua nomeação e os recados agradaram o mercado financeiro. A expectativa na próxima semana é pela publicação do resultado do PIB do primeiro trimestre no Brasil. Diego Gimenes recebe Neuza Sanches, colunista de VEJA. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

