O que está deixando caminhoneiros quietos neste início de ano

O reajuste do diesel nos postos de combustíveis continuam acontecendo neste início de ano, mas não se vê um movimento dos caminhoneiros para protestos. Algumas lideranças, em conversa com a coluna, dizem que neste momento os caminhoneiros estão aproveitando a safra, especialmente no Mato Grosso. Mas não estão reajustando seus fretes, mesmo com o diesel mais caro. Na região, o preço do diesel subiu 0,15 centavos neste ano, segundo relato de caminhoneiros. “Todos com o “rabinho” no meio das pernas trabalhando de cabeça baixa, achando que vão ficar ricos e pagar todas contas do ano em 40 dias de safra. Agora que seria o momento de bater o pé e exigir um frete compensador, continuam carregando o que pagam e não o que seria de direito”, diz um deles. Entre os caminhoneiros bolsonaristas, o discurso é de que não vai ter greve neste ano, porque “nunca resolveu nada”. Em um ano, o preço do diesel subiu cerca de 40%.

