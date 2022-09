O que esperar da SulAmérica depois de fusão com a Rede D’or?

A SulAmérica ainda passa pelo processo de fusão com a Rede D’or em órgãos antitrustes, mas alguns analistas já traçam os planos para o futuro da companhia mesmo sem essa confirmação – e alertam para os riscos caso tudo não saia como o planejado. O Credit Suisse passou a recomendar a compra do papel e aposta numa reestruturação da empresa depois da combinação com a Rede D’or. “Estimamos um valor patrimonial potencial de 10,3 bilhões de reais para a operação autônoma da SulAmérica. A fusão criaria uma empresa com valor patrimonial potencial de R$ 105 bilhões”, estimam. “Nosso modelo revisado para a SulAmérica contempla uma recuperação progressiva das passagens, que estão defasadas da inflação e da evolução dos sinistros desde o início da pandemia. O principal risco negativo é a rejeição da fusão ou a imposição de medidas antitruste significativas. Nosso valor patrimonial calculado para a operação autônoma da SulAmérica implica em 26 reais/ação, o que representaria apenas 6% de potencial de valorização em relação ao preço atual das ações”, finalizam. Por volta de 15h, os papéis da empresa subiam 4% depois da revisão do Credit.

