O que esperar da bolsa após aprovação da reforma tributária na Câmara?

VEJA Mercado em vídeo | 10 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã de hoje. Os investidores ainda digerem o risco de recessão admitido pelo banco central americano na ata de sua última reunião. Os números de inflação nos Estados Unidos, no Brasil e o início da temporada de balanços corporativos referentes ao segundo trimestre lá fora devem marcar a semana. No Brasil, os textos da reforma tributária e da volta do voto de qualidade no Carf foram aprovados, mas o arcabouço fiscal ficou para agosto. O VEJA Mercado recebe Neuza Sanches, colunista de VEJA.

