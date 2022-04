O que dizem os servidores sobre o reajuste de 5% proposto por Bolsonaro?

Para tentar conter a greve dos servidores que foram preteridos na proposta inicial do governo de reajustar apenas os policiais, o governo Jair Bolsonaro agora quer propor um reajuste geral de salário de 5%. O ministro Paulo Guedes faria uma mágica de cortar em algum lugar do custeio para arrumar o dinheiro para o reajuste. Mas a oferta não fez nem cócegas na classe. O comando de greve dos servidores do Banco Central diz que 5% é muito pouco levando em conta que a inflação foi de 20%, mas que se a proposta for colocada na mesa pode ser o início de uma conversa para negociar. Já os líderes do movimento da Receita, que está em operação-padrão, dizem que a pauta deles envolve a recomposição do orçamento do órgão, realização de concurso público e cumprimento da Lei 13.464/17, que prevê o programa de produtividade. “Como índice de revisão geral, 5% é muito aquém da perda inflacionária”, disse Paulo Oshiro, presidente do Sindifisco Nacional de São Paulo.

