O que dizem as casas de análises sobre os novos indicados para a Petrobras

VEJA Mercado | Abertura | 7 de abril.

Os novos nomes indicados para a presidência da Petrobras passam nesta quinta-feira pelo escrutínio do mercado. Logo que os nomes de José Mauro Ferreira Coelho para presidente e Márcio Andrade Weber para presidente do Conselho foram revelados, as casas de análise correram dar suas opiniões. O Itaú BBA disse que eles atendem os requisitos do estatuto. O Bradesco BBI disse que são indicações técnicas. A Ativa Investimentos disse que os nomes devem ser bem recepcionados pelo mercado. O Morgan Stanley disse que os mecanismo de governança da Petrobras estão funcionando. A expectativa é de que o novo presidente também seja um mantenedor da política de preços da empresa. Mas pode dar sorte. O petróleo que já chegou a bater acima dos 130 dólares no auge do estresse com a guerra na Ucrânia, hoje está cotado por volta dos 102 dólares.

No cenário internacional, a ata do Fomc que mostra que os Estados Unidos devem ser mais agressivos na alta de juros e as sanções à Rússia seguem sendo os principais pontos de atenção para os investidores.

