O que diz o boletim Focus depois de um mês de apagão?

VEJA Mercado | Abertura | 26 de abril

Depois de um mês no escuro por conta da greve dos servidores do Banco Central, o boletim Focus está de volta e mostrando que a expectativa com a inflação subiu significativamente no mercado financeiro. Há 4 semanas, a expectativa é que o IPCA fechasse o ano a 6,86% e agora já está a 7,65%. Por consequência da inflação, a Selic deve fechar o ano a 13,25%, estima o consenso do mercado. Outra mudança de expectativa foi com o PIB e as projeções subiram de um PIB de 0,5% para 0,65%. Já o dólar deve fechar a 5 reais e não quase 5,25 reais como previsto.

No mercado externo, não há uma tendência clara neste momento. A expectativa gira em torno dos resultados das empresas de tecnologia e os investidores seguem repercutindo a compra do Twitter pelo Elon Musk.

