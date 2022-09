O que ajuda Petrobras e BB a passarem imunes ao tumulto eleitoral

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 12 de setembro.

A 20 dias do primeiro turno das eleições no Brasil, os papéis de duas das principais estatais do país negociam de forma relativamente tranquila. Petrobras e Banco do Brasil parecem passar imunes aos tumultos eleitorais, e a resposta para a maré calma pode estar dentro das próprias empresas. Os fatores que têm garantido uma volatilidade menor às estatais na bolsa e a nova alta do Ibovespa influenciada pelos Estados Unidos são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 12.

