O que aconteceu para a bolsa zerar todos os ganhos no ano?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 05 de maio.

Todo o otimismo provocado pela entrevista coletiva de Jerome Powell, presidente do banco central americano, caiu por terra nesta quinta-feira, 5. O Ibovespa praticamente zerou todos os ganhos no ano depois de derreter 3% no pregão de hoje. Já o dólar fechou o dia em alta de 2,3%, cotado a 5,01 reais. Mas o que aconteceu de tão ruim para os mercados negociarem estressados desse jeito? Esse é o tema do VEJA Mercado de hoje, que também fala das três únicas empresas do Ibovespa que subiram hoje.

