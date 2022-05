O que aconteceu de diferente para a Magalu subir 10% em um dia?

VEJA Mercado | Fechamento | 26 de maio.

As ações da Magazine Luiza dispararam 10% nesta quinta-feira, 26, depois de amargarem uma perda de quase 90% de valor de mercado em relação às suas máximas históricas. Se o cenário macro de dificuldade, de inflação e de juros para o setor varejista continua o mesmo, então por que os papéis subiram tanto hoje? A resposta pode estar no e-commerce. As apostas do mercado financeiro na Magalu e a previsão de crescimento de vendas são os assuntos do VEJA Mercado de hoje.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade