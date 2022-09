O que a indústria espera como prioridade do próximo presidente

A preocupação com a formação dos futuros trabalhadores é uma unanimidade entre os empresários industriais brasileiros. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), encomendada ao Instituto FSB Pesquisa, 34% dos executivos do setor dizem que a educação deve ser a prioridade do próximo presidente da República. Em segundo lugar, vem a saúde pública, com 26%, e em terceiro o crescimento econômico, com 20%. A educação é vista como a prioridade número 1 por empresários de todas as regiões: Norte e Centro-Oeste, para 41%; no Nordeste são 39%. Já no Sudeste, 35%. Entre os empresários da região Sul,30%. E também de todos os portes de empresas: 35% entre os pequenos empresários e 33% entre os médios e grandes.

O Instituto FSB Pesquisa ouviu 1.001 executivos de indústrias, em amostra representativa da indústria brasileira. As entrevistas foram feitas entre 10 e 24 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

