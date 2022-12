O que a escolha de Haddad indica sobre o futuro de Persio Arida

A escolha de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda afasta a possibilidade de Persio Arida, ex-presidente do Banco Central, assumir qualquer cargo no governo. Apesar de, em discursos recentes, Persio deliberadamente usar um “tom de ministro”, o ex-presidente da autarquia vem repetindo, nos bastidores e publicamente, que não assumirá cargo na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Membro do governo de transição, ele era cotado para a vaga de ministro do Planejamento em uma dobradinha com Haddad. A possibilidade caiu por terra.

