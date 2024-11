O próximo livro de cabeceira de executivos de finanças

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (Ibef-SP) lança no próximo dia 25, às 19h, no Cantaloup, em São Paulo o livro “CFO – Oportunidades e desafios sob a ótica de profissionais destacados”. A obra conta com prefácio de Milton Maluhy, CEO do Itaú, e coordenação de Rosana Passos de Pádua, conselheira de administração no Ibef-SP e José Cláudio Securato, presidente da Saint Paul Escola de Negócios. São 20 autores, desde executivos da Azul, WEG, Embraer, KPMG, Suzano e Grupo Fleury.

