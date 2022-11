O protesto de empresários do turismo contra ‘perseguição ao fretamento’

Um ônibus acorrentado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi avistado na manhã desta quarta-feira, 23. Segundo a Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos (Abrafrec), a ação diz respeito a uma denúncia de perseguição da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ao turismo e aos pequenos e médios empresários que vivem do fretamento usando a plataforma de intermediação de viagens Buser. A ANTT estaria, segundo a entidade, descumprindo a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que impede a apreensão ilegal de ônibus fretados. A liminar é de meados de outubro e, desde então, foram mais de 60 apreensões de ônibus a serviço da Buser, o que afetou, segundo a empresa, cerca de 2 mil passageiros. Com o ônibus acorrentado, a entidade quer chamar a atenção de parlamentares e demais autoridades para a situação, pedindo uma regulamentação mais flexível para o setor, que também pressiona pela aprovação do PDL (Projeto de Decreto Legislativo) 494/2020, que pede pelo fim do circuito fechado no fretamento e será votado nesta quarta.