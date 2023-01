O promissor início dos trabalhos da nova gestão do Banco do Brasil

O início da nova gestão do Banco do Brasil tem rendido alguns elogios no mercado financeiro. A presidente do banco público, Tarciana Medeiros, tem feito indicações técnicas para a diretoria do BB. Foi o caso de José Ricardo Sasseron, recém-nomeado para ocupar o cargo de vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial. Sasseron trabalha há mais de 30 anos no banco e já atuou em frentes relevantes no mercado, como Previ e CNPC. Nas últimas semanas, a nova presidente do BB já havia anunciado outros nomes. Carla Nesi será vice-presidente de Negócios de Varejo, Felipe Guimarães Prince será vice de Controles Internos e Gestão de Riscos, e Marisa Reghini Ferreira Mattos será vice de Negócios Digitais e Tecnologia. Em todos os casos, se tratam de funcionários de carreira com ao menos 22 anos de carreira no banco. “Os cargos de executivos do BB têm sido preenchidos com funcionários de carreiras, evitando ruídos de governança e ajudando na precificação de sua ação”, avalia a Genial Investimentos. No acumulado de janeiro, as ações do banco sobem 18%.

