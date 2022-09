O programa que movimentará mais de R$ 300 mi para a cultura em São Paulo

O programa de atração de investimentos para a cultura do governo do estado de São Paulo, o CreativeSP, fomentou mais de 285 milhões de reais em negócios para a cultura paulista desde sua idealização, em fevereiro deste ano. Com investimento de 5 milhões de reais por parte das gestões de João Doria e Rodrigo Garcia, ambos do PSDB, o braço de cultura da InvestSP — empresa de atração de investimentos do governo paulista — projeta a movimentação de mais de 300 milhões de reais para projetos culturais no estado, em parcerias com mais de 93 países. A agência ainda prepara três missões internacionais ainda este ano com empresários do setor em viagens para fomentar os negócios.

