O primeiro produto de investimento do Palmeiras Pay

Com quase 650 mil contas abertas, o Palmeiras Pay, a carteira digital do atual Campeão Brasileiro, vai lançar seu primeiro produto de investimento. O clube lançará um CDB com vencimento para 2025, em alusão ao Mundial do ano que vem. O rendimento será de 110% (número alusivo à idade que o clube completará neste ano), com aplicação mínima de 5 mil reais. O investimento terá duração de oito meses, contando a partir da data de aplicação.