O primeiro posicionamento de Sergio Rial depois de deixar a Americanas

Ex-presidente da Americanas que publicizou o rombo bilionário nas contas da empresa, Sergio Rial se posicionou pessoalmente pelas redes sociais pela primeira vez desde o anúncio de que a empresa tem “inconsistências” de 40 bilhões de reais. “Quanto à minha saída, ela decorre do entendimento da necessidade de abrir espaço para que a empresa pudesse se reestruturar de um ponto de partida totalmente distinto do que eu esperava encontrar”, escreveu. “Eu jamais transigiria com a minha biografia”, posicionou-se.

Rial afirmou que, ao assumir a empresa, projetava “diversos desafios inerentes a uma empresa de varejo chegando aos seus cem anos”. “Na pauta de objetivos estava um projeto de crescimento onde consumidor, tecnologia, marketing, entre outras competências se entrelaçavam. Foi esse o meu propósito, a minha motivação ao aceitar a posição que os acionistas me confiaram: agregar minha experiência profissional e reoxigenar o legado em prol do desenvolvimento da companhia”.

Ele, porém, pontuou que, depois de “breves nove dias como presidente, os desafios e os ensinamentos, contudo, foram outros, mas extremamente importantes”. “Com a conclusão do diagnóstico inicial, surgiu a necessidade premente de correção de rota. E essa correção partiu da transparência e do apoio incondicional que recebi do CA e dos acionistas de referência. Aqui, minha segunda reflexão: ser líder não é ser corajoso, mas ser responsável e ético; não é ser herói ou heroína, mas ter a resiliência para defender a verdade e fazer o que é certo”, escreveu e afastou as aventadas possibilidades de ter se locupletado da situação da empresa — ou permitido que isso ocorresse. “Quaisquer especulações ou teorias distintas disso são leviandades”, afirmou.

