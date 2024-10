O novo passo da Eletrobras no mercado livre de energia

A Eletrobras formalizou o início das operações na N5X, a futura bolsa de energia para negociação no mercado livre.

Nesta fase inicial, a plataforma da N5X permite que os participantes do mercado de energia façam a formalização de contratos padrão, de acordo com as leis e regulação do setor – entre elas, as regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). “A Eletrobras estruturou a área de comercialização no início deste ano e tem registrado crescimento significativo tanto no número de clientes consumidores quanto nas interações e negociações com o ambiente de trading”, diz o vice-presidente de Comercialização e Soluções em Energia, Ítalo Freitas.