O primeiro obstáculo da recuperação judicial da Coteminas

O pedido de recuperação judicial do Grupo Coteminas mal chegou à Justiça e já enfrenta seu primeiro obstáculo. Dois dos credores, o Banco ABC Brasil e o fundo de investimentos Ornedes, alegam que a recuperação não poderá ser julgada pela 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, mas deverá tramitar perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, diante de anterior pedido de falência do Grupo Coteminas. O Ministério Público de Minas Gerais já opinou pelo julgamento do processo em São Paulo. A recuperação está suspensa até uma decisão sobre o local de tramitação.