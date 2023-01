O primeiro dia do mercado sob o governo Lula e a gestão Haddad

No primeiro pregão sob o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República, o mercado absorve os — não novos — recados do petista em seus discursos neste domingo, 1º. Lula voltou a criticar, na Câmara dos Deputados, o teto de gastos, regra fiscal chamada de “estupidez” pelo petista, mas afirmou que sua gestão será pautada pela responsabilidade e pelo “realismo orçamentário”. Lula ainda afirmou que já geriu o país baseado nos ditames da responsabilidade com as contas públicas, o que, segundo ele, fará “mais uma vez”.

Na manhã desta segunda-feira, 2, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de uma cerimônia de posse como chefe das finanças do país. O evento conta com a presença de deputados e expoentes do PT, além de novos ministros, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. Participam também representantes do setor financeiro, como os presidentes do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney.

Siga o Radar Econômico no Twitter