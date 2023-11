O presságio de balanços corporativos que deve aquecer a bolsa de valores

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A avaliação de alguns analistas é que a temporada de balanços corporativos do terceiro trimestre de 2023 foi positiva e que mostra uma clara tendência de que os cortes nas taxas de juros tendem a impulsionar a bolsa de valores brasileira. Os resultados revelaram um panorama animador diante de lucros em linha ou até mesmo acima do esperado pelo mercado. Um aspecto notável foi o aumento das surpresas positivas relacionadas às receitas. “A combinação de resultados corporativos fortes com um cenário de juros decrescentes pode criar um ambiente favorável para o crescimento e a valorização das empresas, potencialmente impulsionando os mercados de ações nos próximos anos”, escrevem os analistas da Genial Investimentos em relatório enviado a clientes. O Ibovespa negocia na casa dos 125 mil pontos, maior patamar em dois anos, acumulando uma valorização de 15% em 2023.

