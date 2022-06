O presidente da Petrobras só tem uma saída 

VEJA Mercado | Abertura | 20 de junho

Os bombardeios contra a Petrobras, que começaram na sexta-feira quando a empresa anunciou reajuste de combustíveis, não pararam durante o fim de semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não vai haver intervenção na empresa, mas que o Brasil vai enfrentar a Petrobras. Bolsonaro chegou a falar de como a empresa vai perder dinheiro mesmo é com uma CPI. Além disso, já se fala em aumento dos juros sobre lucro e da taxa de exportação. Tantas ameaças soam como uma intervenção. O resultado é que o ainda presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, ficou com apenas uma saída em vista, segundo conselheiros da empresa: a da porta da rua. Se ele renuncia, inclusive do conselho, o próprio conselho passa a ter poder de nomear um substituto e escolher o próprio indicado pelo governo, mesmo sem uma nova assembleia de acionistas. E assim esfria os ânimos.

Para o governo, não foi de todo ruim que a empresa tenha decidido aumentar os preços agora porque assim fica mais fácil segurar um próximo reajuste até as eleições sem precisar trocar mais uma vez de presidente. Como a coluna já revelou, a atual política de preços permite que a empresa fique sem reajustar os preços por um período de um ano.

Mas o mercado já reagiu aos bombardeios na própria sexta quando as ações da Petrobras despencaram. Ou seja, a semana já começa repleta de tensão.

No mercado internacional, as bolsas americanas estarão fechadas por conta de feriado no país, mas os investidores estão alertas para as falas de Jerome Powell, o presidente do Fed, no Congresso durante a semana. Os juros e a inflação seguem como nunca na pauta.

*Atualização. Por volta das 10horas desta segunda-feira, 20, a Petrobras anunciou oficialmente o pedido de demissão de José Mauro Coelho.

