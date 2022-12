O presente de Natal que o mercado esperava de Lula virou “lembrancinha”

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 19/12 a 23/12.

O Ibovespa engatou uma reação e acumulou um avanço expressivo de 7% na semana que antecedeu o Natal. O dólar comercial recuou 3% no mesmo período, cotado a 5,166 reais. Apesar do volume baixo de negociações, os investidores tiraram um peso importante das costas depois da aprovação da PEC da Transição pelo Congresso. Os termos estão distantes daqueles idealizados pelos gestores, mas o texto final diminuiu o tamanho do rombo no teto de gastos de 200 bilhões de reais, conforme proposto inicialmente pelo governo eleito, para 168 bilhões de reais, e será válido somente por um ano.

Durante as eleições, os investidores repercutiam as possíveis indicações de nomes como Henrique Meirelles para o ministério da Fazenda e de economistas ligados ao Plano Real, como Pérsio Arida e Armínio Fraga, para outras pastas econômicas e cargos em estatais. O presidente eleito Lula decidiu indicar o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para a Fazenda e o ex-ministro Aloizio Mercadante para o BNDES, por exemplo. O senador petista Jean Paul Prates (PT-RN) deve ser o escolhido para presidir a Petrobras.

No fim das contas, o presente de Natal de Lula esperado pelo mercado virou uma “lembrancinha”. Os nomes do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para o ministério da Indústria e o da economista Esther Dweck para o ministério de Gestão e Inovação trouxeram algum alento para os investidores, mas o cenário é bem diferente daquele que fora outrora desenhado. De qualquer forma, a conclusão da PEC da Transição e a iminente definição da equipe ministerial do presidente eleito retiram algumas incertezas da frente do mercado e melhoram a previsibilidade no país. O resultado tem sido visto em forma de um interessante rali de fim de ano dos ativos listados em bolsa.

