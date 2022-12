O presente de Natal de Gilmar Mendes para Lula e a repercussão no mercado

A apenas seis dias da celebração do Natal, o desfecho da PEC da Transição segue indefinido no Congresso. A emenda constitucional que prevê a retirada do pagamento do Bolsa Família e de outras despesas da regra do teto de gastos está travada na Câmara dos Deputados à espera do julgamento da constitucionalidade do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal (STF). O placar no plenário está em 5 a 4 pela derrubada do instrumento e o julgamento deve ser retomado nesta segunda-feira, 19, para a conclusão dos dois votos restantes. O Congresso aguarda pela conclusão do processo para incluir um eventual dispositivo na PEC que autorize constitucionalmente o orçamento secreto. Na noite do último domingo, 18, o ministro Gilmar Mendes baixou uma liminar que autoriza a retirada de recursos extraordinários para o pagamento do Bolsa Família em 2023. A medida abre um espaço de 150 bilhões de reais no teto de gastos por um ano e deve facilitar as negociações do governo eleito na Câmara dos Deputados. Nos mercados, os futuros americanos e brasileiro, assim como as bolsas europeias, negociam em leves altas nesta manhã diante de um noticiário internacional já mais esvaziado em função das festas de fim de ano.

Siga o Radar Econômico no Twitter