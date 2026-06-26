O preço da reeleição, segundo Daniella Marques

A frase circulou rapidamente entre políticos, investidores e operadores que passaram pelo evento da The Link, plataforma pilotada por Rafael Ferri. Daniella Marques, ex-presidente da Caixa e hoje à frente da campanha de Flávio Bolsonaro, resumiu em uma provocação o diagnóstico da oposição sobre a estratégia econômica do Planalto:

“Lula está gastando uma pandemia para se reeleger.”

A tirada, típica de ambiente pré-eleitoral, ganhou tração porque conversa com uma conta que parte do mercado já vinha fazendo no retrovisor. A comparação mira os cerca de R$ 700 bilhões mobilizados no orçamento de guerra da covid-19 — gasto extraordinário justificado, à época, pelo colapso sanitário e econômico provocado pela pandemia.

O paralelo usado pela oposição se apoia em levantamentos do economista Marcos Mendes, pesquisador do Insper, sobre a expansão da chamada política parafiscal. Em seus relatórios, Mendes estima em cerca de R$ 215 bilhões por ano o conjunto de incentivos, subsídios e programas usados pelo governo para estimular a economia e sustentar popularidade. Desse total, aproximadamente R$ 118 bilhões anuais ficariam fora das travas mais visíveis do arcabouço fiscal.

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É nessa soma que a crítica política encontra munição. Ao colocar na conta a PEC da Transição, que abriu espaço de R$ 168 bilhões acima do teto no início do governo, os aportes e garantias via fundos como o FGO, programas como o Pé-de-Meia, a tentativa de turbinar o Vale-Gás com receitas do pré-sal e a fatura dos precatórios, opositores chegam a uma ordem de grandeza próxima aos R$ 700 bilhões no acumulado do Lula 3.

Para as mesas da Faria Lima que acompanharam o debate, o incômodo não está apenas no tamanho da conta, mas no caminho escolhido. A avaliação é que o arcabouço segura parte da despesa primária que aparece na vitrine, mas deixa aberta uma avenida para o endividamento crescer por vias paralelas.

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A diferença, repetida por operadores com indisfarçável mau humor, é política e econômica: em 2020, o gasto extraordinário foi vendido como resposta a uma emergência sanitária; agora, a oposição acusa o Planalto de usar instrumentos excepcionais para irrigar programas sociais, crédito subsidiado e bases eleitorais em plena corrida pela reeleição. No fim, a fatura aparece onde o governo menos gostaria: nos juros futuros.