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O preço da reeleição, segundo Daniella Marques

Para aliada de Flávio Bolsonaro, Lula tenta pavimentar 2026 com uma conta comparável ao gasto extraordinário da pandemia

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 26 jun 2026, 10h30
Daniella Marques
Daniella Marques -  (Antonio Milena/.)
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O preço da reeleição, segundo Daniella Marques Priorize VEJA no Google

A frase circulou rapidamente entre políticos, investidores e operadores que passaram pelo evento da The Link, plataforma pilotada por Rafael Ferri. Daniella Marques, ex-presidente da Caixa e hoje à frente da campanha de Flávio Bolsonaro, resumiu em uma provocação o diagnóstico da oposição sobre a estratégia econômica do Planalto:

Lula está gastando uma pandemia para se reeleger.”

A tirada, típica de ambiente pré-eleitoral, ganhou tração porque conversa com uma conta que parte do mercado já vinha fazendo no retrovisor. A comparação mira os cerca de R$ 700 bilhões mobilizados no orçamento de guerra da covid-19 — gasto extraordinário justificado, à época, pelo colapso sanitário e econômico provocado pela pandemia.

O paralelo usado pela oposição se apoia em levantamentos do economista Marcos Mendes, pesquisador do Insper, sobre a expansão da chamada política parafiscal. Em seus relatórios, Mendes estima em cerca de R$ 215 bilhões por ano o conjunto de incentivos, subsídios e programas usados pelo governo para estimular a economia e sustentar popularidade. Desse total, aproximadamente R$ 118 bilhões anuais ficariam fora das travas mais visíveis do arcabouço fiscal.

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É nessa soma que a crítica política encontra munição. Ao colocar na conta a PEC da Transição, que abriu espaço de R$ 168 bilhões acima do teto no início do governo, os aportes e garantias via fundos como o FGO, programas como o Pé-de-Meia, a tentativa de turbinar o Vale-Gás com receitas do pré-sal e a fatura dos precatórios, opositores chegam a uma ordem de grandeza próxima aos R$ 700 bilhões no acumulado do Lula 3.

Para as mesas da Faria Lima que acompanharam o debate, o incômodo não está apenas no tamanho da conta, mas no caminho escolhido. A avaliação é que o arcabouço segura parte da despesa primária que aparece na vitrine, mas deixa aberta uma avenida para o endividamento crescer por vias paralelas.

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A diferença, repetida por operadores com indisfarçável mau humor, é política e econômica: em 2020, o gasto extraordinário foi vendido como resposta a uma emergência sanitária; agora, a oposição acusa o Planalto de usar instrumentos excepcionais para irrigar programas sociais, crédito subsidiado e bases eleitorais em plena corrida pela reeleição. No fim, a fatura aparece onde o governo menos gostaria: nos juros futuros.

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