O ponto mais importante da gestão de Haddad para o presidente do Itaú

O Itaú reportou um lucro líquido de 7,6 bilhões de reais no quarto trimestre de 2022. Apesar das cifras serem menores em relação às expectativas do mercado, é de se ressaltar que o caso Americanas teve bastante impacto nos números finais. Sem o “efeito subsequente” da varejistaV, o lucro teria superado as estimativas do mercado. Em teleconferência de resultados com analistas, o presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho, deu algumas impressões sobre o atual cenário macroeconômico brasileiro. O executivo elogiou o início da gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e reconheceu que a nova equipe econômica está aberta ao diálogo.

Em determinado trecho, afirmou que a grande expectativa para os próximos meses é o novo arcabouço fiscal do país. “O ponto mais relevante, no meu ponto de vista e o no do mercado, é o novo arcabouço fiscal que vamos entender até o final de abril. Esse será o ponto mais importante de observação nos próximos meses. Estamos confiantes de que virá algo positivo pelas conversas com equipe econômica”, disse.

Ainda assim, o executivo salientou que o banco tem adotado uma postura mais cautelosa e conservadora em função das incertezas de momento. A expectativa é que os ruídos em torno da independência do Banco Central diminuam nas próximas semanas. Por volta das 13h, os papéis do Itaú subiam 6,3%, a maior alta do dia na bolsa.

