O polêmico assunto que urge ser discutido logo depois do segundo turno

A defasagem no preço dos combustíveis brasileiros em relação ao mercado internacional cresce a cada dia. O recente movimento de alta na cotação do petróleo brent e a valorização do dólar frente ao real em função das eleições fez a defasagem do diesel, por exemplo, passar de um real por litro nesta sexta-feira, 28. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o diesel está 20% defasado, o equivalente a 1,25 real por litro. No caso da gasolina, a diferença para a paridade internacional é de 16%, o equivalente a 0,75 real por litro. O conselho da Petrobras se reuniu na última quarta-feira, 26, mas a definição de qualquer tipo de reajuste ficou para depois do segundo turno. O Radar Econômico antecipou que os efeitos de uma ampla defasagem no preço dos combustíveis podem provocar desde uma concorrência desleal com o setor privado a até mesmo problemas de estoques em última instância.

