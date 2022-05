O plano de Lula para diminuir a dívida pública

Em encontro com reitores de universidades federais em Juiz de Fora (MG), o ex-presidente Lula reforçou que vai acabar com a atual fórmula do teto de gastos caso seja eleito, e revelou o seu plano para diminuir a dívida pública do país. “Eu posso contar uma coisa para vocês: não haverá teto de gastos no nosso governo. Não que eu vá ser irresponsável para endividar o futuro da nação, é que nós vamos ter que gastar naquilo que é necessário na produção de ativos produtivos, e a educação é um ativo rentável, é aquilo que dá o retorno mais rápido para que a gente possa produzir”, disse o pré-candidato à Presidência pelo Partido dos Trabalhadores (PT). “Quem vai derrubar o gasto em relação ao PIB é o crescimento econômico, não é o corte orçamentário. Basta a economia crescer que vai derrubar a diferença”, completou. Não foi a primeira vez que o ex-presidente prometeu acabar com o teto de gastos. Além disso, ele promete que vai fazer de tudo para evitar a privatização de estatais caso seja eleito.

