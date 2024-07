O plano de expansão da Rentcars na Europa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Rentcars, plataforma online de aluguel de carros da América Latina, viu crescer mais de 130% o número de reservas na Europa. A receita aumentou 60% em comparação ao mesmo período de 2023. Nos primeiros seis meses de 2024, a Rentcars já contabilizou pelo menos 60 novos parceiros na Europa;

No México, onde atua desde 2019, a Rentcars teve um aumento de 20,14% em faturamento e de 19,92% no número de reservas em relação ao mesmo período do ano anterior.