O plano da Light para acelerar a saída da recuperação judicial

A Light iniciou uma negociação tête-à-tête e individualmente com seus credores para acelerar o ritmo da saída de seu processo de recuperação judicial. O conselho de administração da empresa aprovou, nesta segunda-feira, 4, uma nova estratégia para acelerar a saída do processo de recuperação. “O mais importante ponto deste plano é um acordo que está sendo tratado com os principais credores da empresa”, diz uma fonte com proximidade das negociações. O sucesso nessas negociações é condicionante para a saída da companhia de energia do processo.

Como publicou o Radar Econômico, a empresa pretende retirar os braços de geração — a Light Energia — e de distribuição — a Light Sesa — do processo e se capitalizar. O movimento visa a facilitar o pagamento de credores “beligerantes”. A coluna também antecipou que o conselho da Light queria firmar, no curto prazo, acordos com pequenos credores e só depois discutir os termos de suas dividas com bancões.