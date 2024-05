O plano da Fiemg para atrair investimento estrangeiro nos Estados Unidos

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, está nos Estados Unidos para uma estadia de uma semana em busca de oportunidades de negócios e investimentos para o estado. Flávio é parte da comitiva que acompanha o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que tem agenda em Nova Iorque, Wayne e Washington.

Roscoe participa como moderador no painel intitulado “O Papel-Chave das Associações de Indústrias na Promoção do Desenvolvimento e no Estabelecimento de Diálogos de Consenso entre os Setores Público e Privado”, durante evento em Nova Iorque para tratar sobre o Vale do Lithium em Minas Gerais.

Um dos objetivos da missão internacional é prospectar novos investimentos para a cadeia de produção do lítio no estado e buscar novas parcerias entre empresas americanas e Minas Gerais, gerando emprego e renda.