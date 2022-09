O plano da Eletrobras para deixar gestão “lenta e burocrática” no passado

A Eletrobras já tem alguns importantes planos para colocar em prática quando Wilson Ferreira reassumir o comando da companhia em setembro. Os analistas do banco BTG Pactual divulgaram alguns detalhes de reuniões com membros do alto escalão da companhia, como a possibilidade de um plano de demissão voluntária para diminuir custos, embora exista um acordo de que as demissões serão limitadas a 20% da força de trabalho até abril de 2024.

Ainda assim, existem outras áreas em que a nova direção pretende eliminar a antiga gestão “lenta e cheia de burocracia” e deixá-la no passado. “A administração mencionou que existem outros grandes potenciais de corte de custos em outras linhas de gastos, como os administrativos, pois o processo de aquisição de suprimentos ou contratação de serviços na ‘antiga Eletrobras’ era descentralizado, lento e cheio de burocracia. A título de exemplo, a empresa iniciou alguns desses processos competitivos na contratação de serviços de seguros e já recebeu propostas bastante atrativas”, afirma o banco. “Uma reorganização corporativa também faz parte de suas iniciativas de redução de custos, pois há várias ineficiências de custos e funções sobrepostas entre as subsidiárias da Eletrobras”, finaliza. No acumulado do ano, os papéis da empresa sobem 40%.

