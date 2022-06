O pior primeiro semestre em décadas para os mercados americanos

VEJA Mercado | Abertura | 30 de junho

O último dia do semestre começa com os investidores apontando para um dia não muito bom. Os índices futuros americanos caem com os investidores aguardando pistas sobre a inflação, que tem subido ao sabor da guerra e da pandemia. O resultado é que o primeiro semestre caminha para terminar como um dos piores em 40 anos. Ações, títulos, criptomoedas. Todos os ativos se deterioraram e deixaram os investidores trilhões mais pobres. No Brasil, o mercado acionário ia bem até maio, mas em junho, os ganhos na bolsa não só zeraram como caminham para fechar no negativo. Até ontem a queda acumulada no ano era de 4%. A não ser que alguma notícia muito fantástica vinda de Brasília venha animar os investidores no dia, é assim no vermelho que o semestre vai terminar.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.