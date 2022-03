O petróleo não dá trégua e Petrobras segue sendo a pauta

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 08 de março.

O petróleo não dá trégua. Depois de uma tremenda volatilidade ontem, quando chegou a bater 140 dólares e depois recuou, na manhã desta terça-feira, 08, ele segue subindo. Já está na casa dos 127 dólares, com alta de mais de 3% em relação ao fechamento de ontem. Outras commodities menos faladas também preocupam. A Bolsa de Metais de Londres teve que interromper os negócios de níquel depois de uma alta de 111%. Nos Estados Unidos, os futuros de ações estão um pouco mais calmos, com leve alta.

No Brasil, a expectativa segue sendo o que Brasília fará com a Petrobras. A empresa despencou ontem cerca de 7%. Autoridades andaram espalhando pela imprensa que a ideia do governo é de congelar preços. Mas não houve nenhum anúncio oficial até o momento.

