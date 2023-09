O pessimismo em relação à China em pesquisa realizada pela XP

Os investidores estão preocupados com o ritmo de recuperação da economia da China. Essa foi uma das conclusões de uma pesquisa realizada pela XP Investimentos com alguns de seus investidores institucionais no último mês de agosto. 52% dos entrevistados não acreditam em uma recuperação da segunda maior economia do mundo até o final do ano. 30% ainda consideram os estímulos governamentais da China como cruciais para a retomada do país nos próximos meses. Em outra seara, os investidores que pretendem manter ou aumentar sua exposição a ações no curto prazo somam 96% dos entrevistados.

