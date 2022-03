O périplo de um expoente de criptomoedas entre autoridades no Brasil

O CEO da corretora de criptomoedas Binance, Changpeng Zhao, conhecido pelo apelido de CZ, enfrentou um périplo na agenda que realizou no Brasil para conhecer as questões regulatórias envolvendo o mercado. Ele encontrou-se com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) e o diretor de Regulação do Banco Central (BC), Otavio Ribeiro Damaso.

Nas conversas, relatou seu interesse em investir no país — ainda amplamente desbancarizado —, afirmando ver no país uma oportunidade para a expansão de seu negócio.

Ele passará, ainda, por Uruguai e Argentina. A estada no Brasil, vale dizer, foi mote de investimento de tempo para o executivo — ele completará quase uma semana no país. Na agenda, encontrou-se ainda com empresários como Luiza Trajano, do Magazine Luiza. De acordo com uma fonte, ele não quis reunir-se com o ministro da Economia, Paulo Guedes. “Não viu motivos para isso”, diz. A Binance informou que a empresa e o CEO estão abertos a conversar com todas as autoridades e possíveis parceiros locais interessados.