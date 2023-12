O perigoso presságio do J.P Morgan para o mercado de ações

Os analistas do J.P Morgan publicaram um perigoso presságio para o mercado de ações em 2024. A avaliação é que uma combinação de fatores negativos deve provocar instabilidades no mercado e minar os lucros dos investidores. O chamado preço-alvo do índice S&P 500 para o próximo ano é de 4.200 pontos — uma potencial retração de 8% frente aos atuais níveis do índice. As elevadas taxas de juros americanas, a realização de eleições nacionais nos Estados Unidos e a escalada de conflitos em duas guerras devem pesar não somente sobre o mercado de ações, mas também sobre a maior economia do mundo. “A recessão é um risco real para o próximo ano, mesmo que os investidores ainda não estejam precificando consistentemente essa incerteza”, escrevem em relatório enviado a clientes.

