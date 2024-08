O pedido de Lucas Kallas ao BNDES

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O presidente do Conselho da Cedro Participações, Lucas Kallas, defende que o Fundo Clima do BNDES tenha linhas de financiamento destinadas à “mineração sustentável”. O empresário fez esse pedido durante o seminário “Brasil-China 50 anos”, que comemora os 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China. Na mesma mesa, estava o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Para Kallas, com mais recursos do governo, o setor de mineração vai conseguir migrar para o pellet feed, um minério de redução direta que emite 50% menos carbono. “Você pega o Fundo Clima e lá tem financiamento para tudo, menos para minério de ferro. Emitiram a debenture incentivada para tudo, menos para minério de ferro”, disse.

O Fundo Clima é um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima voltados para iniciativas que tenham como objetivo a mitigação das mudanças climáticas.

Durante o evento, o presidente do Conselho da Cedro Participações também defendeu uma agenda conjunta dos grandes produtores de minério de ferro para que seja feita uma transição para o pellet feed.

Continua após a publicidade

“Estamos falando de colocar 30% da produção brasileira de minério de ferro na produção de pellet feed. Isso significa um investimento de centenas de bilhões e o Brasil tem tudo para fazer isso”, disse.

Além de Mercadante e Kallas, também estavam na mesa de debate do evento Alexandre Baldy, conselheiro especial da BYD, Uallace Moreira Lima, Secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, e Roberto Monteiro Jr, Diretor de Comunicação e Relações Institucionais da SPIC Brasil.