O pedido de empresários a Bolsonaro — mesmo que derrotado nas eleições

Empresário à frente do grupo Instituto Unidos pelo Brasil (IUB), Nabil Sahyoun fez um pedido ao presidente Jair Bolsonaro (PL) para que dê vazão a uma proposta de reforma tributária independentemente do resultado das eleições. Em uma reunião organizada pela Associação Brasileira de Restaurantes (Abras), Sahyoun afirmou que o Congresso Nacional poderia se debruçar sobre a desoneração da folha de pagamento para diversos setores da economia ainda neste ano. “Temos novembro e dezembro para que a gente possa aprovar a desoneração dos outros setores. Esse é um pleito da sociedade”. Bolsonaro respondeu que o governo vem batendo recorde de arrecadação e que consultaria o ministro da Economia, Paulo Guedes — afeito ao tema, como mostrou o Radar Econômico —, sobre a viabilidade. Segundo os cálculos do instituo, mais de 200 deputados seriam favoráveis à medida.