O “pé no freio” nas projeções da XP para o Ibovespa

Os analistas da XP Investimentos reduziram a projeção de pontos para o Ibovespa ao final de 2023. A previsão caiu de 133 mil pontos para 128 mil pontos. Por volta do meio-dia desta segunda-feira, 2, o principal índice da bolsa de valores brasileira negociava em queda de 1,1%, na casa dos 115 mil pontos. O “pé no freio” nas projeções se dá em razão de incertezas no exterior e na condução da política fiscal no Brasil, segundo os analistas. “Além de uma perspectiva global macro mais negativa, a política fiscal no Brasil continua sendo um tema-chave. O tom recente do Federal Reserve foi mais duro do que o esperado, e agora temos o risco de que os preços mais altos de energia possam reacelerar a inflação”, afirmam em relatório enviado a clientes. “O consenso do mercado é que alcançar a meta de déficit zero em 2024 parece pouco provável. Nossa visão é que uma mudança na meta seria negativa”, concluem.

Siga o Radar Econômico no Twitter