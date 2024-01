O passado da Americanas ainda precisa ser investigado, diz Ana Paula Tozzi

VEJA Mercado | 11 de janeiro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quinta-feira, 11. Os preços do petróleo tipo brent voltaram a cair e pressionaram as empresas petroleiras, dentre elas, a Petrobras. A commodity é negociada a 76 dólares por barril depois de dados mensais de estoque nos Estados Unidos terem sido acima do esperado, o que reforçou a tese de diminuição da demanda pela matéria-prima. O minério de ferro também fechou em queda. A comissão de valores mobiliários americana (SEC, sigla em inglês) autorizou a listagem de 11 ETFs atrelados ao bitcoin depois de gafe cometida nas redes sociais. Diego Gimenes entrevista Ana Paula Tozzi, CEO da AGR Consultores.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF

Continua após a publicidade